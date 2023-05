Una vez reiniciada la carrera y con ocho vueltas por terminar, Pato cayó al tercer puesto, superado por Marcus Ericsson y Josef Newgarden, así que rápidamente quiso recuperar el liderato que había mantenido previamente, pero en la maniobra por rebasar a Ericsson éste lo mandó al pasto y perdió el control para terminar contra el muro y abandonar la pista.

Pato O’Ward era uno de los favoritos para ganar la emblemática Indy 500 y que México pudiera completar la Triple Corona del Automovilismo, había arrancado en quinta posición, pero el toque con Ericcson frustró de nuevo este intento. En el 2022 el mexicano también rozó la gloria en Indianápolis al terminar en la segunda posición, su mejor resultado en este circuito en el que había sido sexto en 2020 y cuarto en 2021.

“Sí, creo que no fue muy bueno conmigo. Me siento mal con el equipo, teníamos cuatro autos muy rápidos y quedaban unas cuantas vueltas. Yo iba por todo. Creo que fui demasiado decente. Yo le di espacio, pero él no me lo dio”, explicó Pato para NBC al término de las 500 Millas de Indianápolis.

Josef Newgarden se quedó con el triunfo en la edición 107 de Indy 500, el segundo lugar fue para Ericcson y el podio lo completó Santino Ferrucci.