Ciclistas de la UAS destacan en la Clásica ‘Víctor Lozoya’

CULIACÁN._ El equipo de ciclismo de montaña de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra activo al 100 por ciento y el pasado fin de semana dio muestra una vez más de su jerarquía al lograr los lugares 1 y 2 en la categoría libre y obtener el primer sitio en la división veteranos en la Clásica Carrera Ciclista “Víctor Lozoya”.

Armando Barraza Yuriar, entrenador del equipo de ciclismo de montaña representativo de esta casa de estudios destacó que el resultado obtenido en la Clásica Carrera Ciclista es fruto de que los muchachos no han dejado de entrenar a pesar de que la mayoría de los deportes pararon más de un año como consecuencia de la pandemia.

“Ya estamos en plena actividad, la pandemia ya está cediendo, gracias a dios nadie de nosotros ha salido con Covid-19, ninguno de nuestros muchachos”, comentó con optimismo Barraza Yuriar.

Visiblemente motivado por haber logrado el primer lugar en la categoría libre de la clásica carrera ciclista, José Cabrera Rodríguez expresó que después de haber obtenido este triunfo se siente con más confianza para seguir compitiendo, ya que hubo mucha labor de equipo para sortear los diferentes factores que se presentaron.

“Muy bien, muy optimista después de este primer lugar, hubo labor en equipo, no nos sentíamos bien antes de la carrera por el clima, el calor y la humedad”, recordó.

También Gary Pérez Quevedo, quien obtuvo el segundo lugar en categoría libre manifestó que gracias al trabajo que hicieron él y José Cabrera lograron vencer a los rivales en los últimos 500 metros de la competencia.

“Teníamos muy buenos rivales de Guasave, de varios equipos como Los Kenys, contrincantes como Los Garza, los locales de la CC-UAS y de otros equipos logramos vencerlos en el spring de la llegada”, expresó Pérez Quevedo.

Por su parte Jesús Rodríguez Ibarra, ganador en la categoría veteranos comentó que su triunfo se dio como producto de su preparación y de los consejos que recibió de parte de su entrenador, Armando Barraza Yuriar.

“Gracias a Dios me fue bien, me preparé mucho, estuve entrenando casi solitario, en pocos días me junté al equipo, los días domingos sobre todo”, concluyó.