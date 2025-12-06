Más deportes
|
Ciclotour

Ciclotour Mazatlán celebra 15 años con más de 1,500 ciclistas

La fiesta ciclista rebasó expectativas y consolidó al puerto como referente deportivo y turístico
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
06/12/2025 07:36
06/12/2025 07:36

MAZATLÁN._ Ciclotour 2025 estuvo de manteles largos.

La edición 15 del Ciclotour Mazatlán 2025 rebasó las expectativas.

Alrededor de mil 500 amantes del ciclismo tomaron la salida rumbo a la aventura de 140 y 70 kilómetros a lo largo de la ciudad y pueblos aledaños, en la edición 15 del Ciclotour 2025.

$!Ciclotour Mazatlán celebra 15 años con más de 1,500 ciclistas

Cientos de pedalistas de todo el País, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá partieron como es una costumbre del Centro de Convenciones de Mazatlán.

Previo al banderazo de salida, programado a las 6:30 horas, hubo la presentación de las autoridades e invitados especiales.

$!Ciclotour Mazatlán celebra 15 años con más de 1,500 ciclistas

Carlos Steck, organizador del evento, dio la bienvenida a los participantes y el agradecimiento a todas las autoridades por estarlo acompañando.

Ezequiel Mora Bracamontes, director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, intervino con un mensaje de felicitación a los ciclistas y el saludo de parte de la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

$!Ciclotour Mazatlán celebra 15 años con más de 1,500 ciclistas

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, felicitó a la organización y los asistentes por estar cumpliendo 15 años desarrollando el deporte.

Acto seguido vino el conteo regresivo para la salida multitudinaria de este paseo sobre ruedas rumbo a varios poblados señoriales de la región.

#Ciclismo
#Ciclotour
#Carlos Steck
#Ciclotour Mazatlán
#Mireya Sosa Osuna
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube