$!Cierra Mazatlán con dos bronces el estatal de voleibol de piso

CULIACÁN._ La etapa estatal del voleibol de piso de la Olimpiada Nacional 2026 concluyó con dos medallas de bronce para la Selección Mazatlán, después de la victoria final del equipo de la categoría Infantil Mayor sobre Ahome. La victoria le dio lustre a una jornada difícil para la delegación porteña, ya que la Juvenil Menor no pudo concretar su sueño de ir por la plata al caer ante Ahome.

“Para la mayoría de nuestros jugadores fue su primera experiencia, por lo que llevarnos el tercer lugar es gratificante. El proyecto que se tiene de desarrollar las infantiles es muy bueno, pero es a largo plazo y en un futuro va a ser semillero para que Mazatlán vuelva a ser protagonista en los primeros lugares”, expresó Arturo Macías Jáuregui, entrenador de la categoría Infantil Mayor. Con los resultados anteriores, a los que se suma el cuarto lugar del equipo Juvenil Mayor, al caer también ante Ahome, los equipos mazatlecos se quedaron con dos medallas de bronce.



