“Estar dentro de los mejores del mundo me hace saber que el trabajo físico que he llevado a cabo me permite dar todo al remar y surfear en condiciones más fuertes, como este último torneo donde las condiciones tuvieron de 2 a 3 metros las olas, solo falta surfear más agresivo y con más entrega, aún siento que puedo dar más”, expresó Díaz Martínez.

En Oceanside, California, participaron más de 100 competidores, provenientes de 17 diferentes países, por lo que el Tour cerró con la competencia más reñida de 2023 y “Shutama” mantuvo el gran nivel de competencia que lo ha caracterizado.

El certamen repartió más de 500 mil pesos en premios en las diferentes categorías de surfing adaptado, en lo que fue la sexta edición de la competencia californiana.

La próxima parada para Martín Díaz será el Torneo Internacional de Surf Adaptado, México 2023, que se llevará a cabo en playa Zicatela, Oaxaca, del 12 al 16 de noviembre, con una participación de “cazaolas” de 23 diferentes países.

El mazatleco Martín Díaz ya logró la medalla de oro en esta competencia en 2021; este año la bolsa de premiación será de más de 800 mil pesos.