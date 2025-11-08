$!Cimbran el Salón de Usos Múltiples del Instituto del Deporte con la Liga Imdem de Tenis de Mesa

MAZATLÁN._ La Liga Imdem de Tenis de Mesa vivió una gran quinta jornada en la que 25 competidores intercambiaron sus mejores raquetazos en el Salón de Usos Múltiples. La rama femenil aportó el 65 por ciento de la participación, con muchas caras nuevas que buscan además de disfrutar de la actividad física, seguir mejorando rumbo a la eliminatoria municipal de la disciplina, como es el caso de Victoria Guadalupe Bañuelos.







“Estoy muy feliz en el tenis de mesa, me divierto mucho, aquí convivo con mis amigas y voy aprendiendo. Sí me gustaría participar en el municipal de la Olimpiada, pero tengo que entrenar más para ganar”, expresó Bañuelos Villalobos. Actualmente Victoria tiene 11 años de edad, por lo que en el ciclo 2026 de la Olimpiada Nacional podrá participar en la categoría Infantil Mayor (12-13 años), y en palabras del entrenador, Kevin Cisneros Navarro, no falta a cada una de las jornadas de la liga ni a los entrenamientos de cada sábado.