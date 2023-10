“(Voy a) entrenar más, quizá también el tiempo porque siempre me he tenido que salir por cuestiones de escuela y cosas así, pero este año, si puedo continuar para el otro, ser más constante en ese aspecto”, resaltó la deportista.

“Estoy un poco triste porque siempre se busca tener una medalla, pero este año no se pudo y ni modo, bajé (el tiempo) y todo y qué bueno, pero no alcancé la marca. Estuvo difícil este año y solo queda prepararme para el siguiente año”, destacó la nadadora de 21 años.

“Me siento muy bien, emocionada y agradecida con mi entrenadora, que gracias a Dios se logró lo que se debía de haber logrado, y estamos muy contentos”, destacó Macías Lira.

Admitió que esperaba otros resultados, pero al conocer sus tiempos, se mostró más tranquila.

“Esperaba otros resultados, pero ya ahorita, estoy un poco más tranquila porque sé que mejoré un poquito más (los tiempos), a pesar de los problemas o dificultades que se nos presentaron”, comentó.

“Claro que sí, vamos a ir por ellas (medallas) y a entrenar lo que se pueda para traernos esas medallas. Hay que checar primero los errores, y de acuerdo a los errores, mejorar lo que se tiene que mejorar”.

Eliza Macías registró un tiempo de 1:33.16, bajándole casi siete segundos de su marca inicial (1:40.00) en los 100 CL metros 19-22 Años Multi-Class S9.

Quien también le bajó a su tiempo fue Abril Victoria Sánchez Osuna al terminar con 1:32.51 (tenía 1:35.28) la prueba de los 100 CL metros 13-16 Años Multi-Class S10

“La verdad me sentí muy bien, en una prueba sí subí mi marca, pero en las otras, que son las que más me importa, sí las bajé. Pensé que me iba a ir peor por los nervios, pero siento que me fue bien”, expresó Abril Sánchez.