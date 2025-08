Durante la competencia de este viernes, Osmar Olvera logró su clavado más destacado en la quinta ronda, en la que ejecutó con precisión un cuatro y media vueltas al frente en posición C, con un grado de dificultad de 3.8, que le otorgó más de 100 puntos.

“Viva México cabrones, somos los mejores del mundo, sueñen en grande, gracias a todos los que se desvelaron, gracias a mi familia, a Majin, ella es por lo que soy todo esto y decirles que México no solo es futbol, somos los mejores del mundo en clavados, hoy lo demostré, lo seguiré demostrando y que sigan apoyando.

“Hoy fue un gran día, me levanté con esa seguridad, me levanté convencido que hoy podía ganar esa medalla de oro y lo logré. Empecé el día con la semifinal, dije OK relajado, tranquilito, luego en la final dije ahorita solo suéltate, da todo, es ahora o nunca, lo vas a lograr y sabía que lo podía hacer” explicó tras la obtención del oro.