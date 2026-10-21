Cobaes convoca a la 11ª Carrera de Convivencia Píntate de Verde 5K; prevén la asistencia de 21 mil personas en Sinaloa

CULIACÁN._ El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) presentó de manera oficial la convocatoria para la 11.ª edición de la Carrera de Convivencia “Píntate de Verde 5K”, evento institucional que se celebrará el domingo 8 de noviembre de 2026 de manera simultánea en cinco municipios clave de la entidad, con una meta de convocatoria de 21 mil participantes.

El director general de la institución, Santiago Inzunza Cázares, acompañado por la directora de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller, Karely Campos Román, y la coordinadora de la Zona 04, Nubia Xiclali Ramos Carbajal, enfatizó que la actividad no tiene un carácter competitivo, sino que busca promover la activación física, la integración comunitaria y la convivencia entre estudiantes, docentes, trabajadores, familias y la ciudadanía en general.

“Estamos muy emocionados porque el Parque 87 nos facilita esa integración, que es lo que buscamos. Invitamos a todos a sumarse y a pintarse de verde una vez más. La carrera tiene una distancia aproximada de cinco kilómetros, así que cualquiera puede realizarla. Habrá puntos de hidratación para evitar que las personas participantes se deshidraten y, para esa fecha, esperamos que las condiciones del clima sean más favorables”, expresó Inzunza Cázares.

Por su parte, Karely Campos Román informó que el registro es totalmente gratuito y permanecerá abierto hasta el sábado 7 de noviembre en el portal web institucional (www.cobaes.edu.mx).

Al completar el formulario, las personas inscritas obtendrán su número oficial impreso, el cual les otorgará el derecho a participar en la rifa de regalos que se realizará al concluir el recorrido.

La meta de participación se distribuye de la siguiente manera: 6 mil 300 personas en la Zona 01 (Ahome); 2 mil 100 en la Zona 02 (Guasave); mil 50 en la Zona 03 (Salvador Alvarado); 7 mil 350 en la Zona 04 (Culiacán), y 4 mil 200 en la Zona 05 (Mazatlán).