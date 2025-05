Cocinan Copa Rancher-Ryder

FORE!. – Muy buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes hacer fe de errata que se emitió con motivo de nuestro comentario respecto a la realización del Torneo Masters TDL.

Resulta que en la cita de los organizadores que se la “partieron” para el buen desarrollo del evento, comentamos que un tal Homar Rojas fue de los principales que atendieron con todo a los asistentes a los diversos eventos tanto deportivos como sociales que se generaron.

Desenterramos o no sé con certeza, si el cátcher laureado de los Naranjeros de Hermosillo estuvo presente en el evento, pero sí lo hizo Homar Torres, a quien debimos citar como uno de a los que se debe la buena atención al torneo que, por cierto, dejó un zapato difícil de llenar para la próxima, aunque cierto es, hay ciertos detalles que deberán corregir para que resulte perfecto o cuando menos algo similar.

Honor a quien honor merece, y Homar Torres merece nuestra mención porque la verdad es cierta, no sólo cumplió con su trabajo institucional como funcionario del Hospital Marina Mazatlán, uno de los patrocinadores, sino que se dio tiempo para atender los asuntos propios del torneo, en apoyo a Neto Sañudo, director del evento. Servido mi estimado partner Homar, nuestras disculpar, errar es de humanos y en nuestro caso, pues con mayor razón... ya adivinarán por qué... un abrazo...

COPA RANCHER. – En los círculos del golf de médicos e incluso en los medios golfistas, la mención a Copa Rancher suena a un evento en el que intervienen en sana convivencia, golfistas relacionados con el gremio de la medicina, lo que se realiza cada año con bastante éxito y en el que intervienen incluso, las familias de los galenos.

En esta ocasión, ha surgido una inquietud que ha generado una controversia deportiva y, desde luego, el reto nos hace que estemos a punto de organizar una especie de Copa Ryder entre los integrantes de los dos grupos principales que toman parte activa en el grupo Mie-do.

Ya estamos en vías de las pláticas, en cuanto regrese a Mazatlán el doctor Matías Zazueta, actualmente de vacaciones, para que se establezcan los lineamientos y se llegue a acuerdo para su realización.

Se trata de dos grupos (Saldaña y Zazueta) que zanjarán su rivalidad deportiva en el terreno de los hechos y así se verá quién es el mero mero en cuestión de alto rendimiento.

Serán tres días de actividad, los cuales hemos programado, de común acuerdo, en tres domingos.

El primero será por parejas, el segundo por three some y el tercero por enfrentamiento personal a match play. Una serie de eventos puntuables que nos darán conocimiento de cuáles son los más adelantados en cuanto a rendimiento golfístico.

Una serie muy interesante que planeamos y que estamos a punto de iniciar, sólo resta que se aplique lo que dijo mi compadre: es cuestión... al pendiente...

TORNEO ALHMA. – Poco más de 140 golfistas están prestos para intervenir en la celebración de la 4ª edición del Torneo Alhma que se efectuará los días 6, 7 y 8 de junio en las preciosas instalaciones de Estrella del Mar, tal como ha sido costumbre.

Hasta estos momentos, esa cifra ya ha invadido el field que se tenía proyectado y sólo ajustes se han adoptado para dar cabida a parejas que se registraron en fecha posterior al cierre y por ello es que se tiene un registro de alrededor de 15 parejas en lista de espera.

Los premios que se establecieron, la majestuosidad del campo sede, así como la atención a los asistentes ha sido factor para que el evento se llene hasta con un mes de anticipación.

No fuimos pocos a los que se nos pasó el tiempo de registro, pero fuimos de los afortunados que nos dieron cabida gracias a cancelaciones.

Pero al final de cuentas, ya estamos listos y en espera de que se llegue la fecha de trasladarnos a Estrella del Mar para ver si nos traemos algo a casita.

Bueno, se espera un gran evento, tal como ha sucedido en las tres anteriores ediciones.

TORNEO HOLE IN ONE. – Precisamente este fin de semana tendría desarrollo un torneo programado para realizarse en las instalaciones de El Cid Resorts, que tenía como atractivo la oportunidad extra a los jugadores de tirar para nueve hole in one, después de su recorrido normal de 18 hoyos.

Ignoramos las causas de la cancelación, pero al decir del pro de El Cid, la fecha fue sólo diferida, no se canceló el evento que tendrá lugar presumiblemente el mes de septiembre.

Lo esperaremos con ansia... será, indudablemente, muy interesante...

Por esta semana, aquí le paramos, pásela bien que nada le cuesta y nos encontraremos D.M. la próxima semana... saludos...