COI anuncia beca histórica de 10 mil dólares para todos los atletas olímpicos

La iniciativa forma parte del programa estratégico denominado “Fit for the Future Olympian Grant”, mediante el cual el COI destinará un fondo de 140 millones de dólares por cada ciclo olímpico con el objetivo de brindar apoyo económico directo a los deportistas, tanto durante su carrera deportiva como en su transición hacia la vida profesional.

El anuncio se realizó durante la 146 Sesión del COI, celebrada en Lausana, y estuvo a cargo del ex basquetbolista español y actual presidente de la Comisión de Atletas del organismo, Pau Gasol.

LAUSANA, Suiza._ El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer una medida sin precedentes al anunciar la creación de una beca de 10 mil dólares destinada a todos los atletas que participen en unos Juegos Olímpicos , independientemente de su nacionalidad o de los resultados obtenidos en la competencia.

Los primeros beneficiarios serán los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. De acuerdo con las estimaciones del organismo, alrededor de 14 mil deportistas por ciclo olímpico podrán acceder a este apoyo, que será administrado a través de los Comités Olímpicos Nacionales.

El COI precisó que la beca estará disponible para todos los olímpicos, aunque quedarán excluidos aquellos atletas que hayan cometido violaciones a las normas antidopaje o al Código Ético de la organización.

Pau Gasol destacó que la iniciativa no debe interpretarse como un premio económico, sino como un reconocimiento al enorme esfuerzo y sacrificio que implica llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Todos los olímpicos han hecho sacrificios para llegar a este escenario. Esto es reconocer el camino recorrido”, expresó el exjugador español.

Asimismo, el organismo explicó que los atletas que decidan no solicitar la beca no perderán el recurso, ya que el dinero permanecerá en el fondo para beneficiar a futuras generaciones de deportistas.

El proceso de solicitud se abrirá a finales de este año y se espera que los primeros pagos comiencen a entregarse en 2027.

Además del anuncio de la beca, el COI informó sobre modificaciones en el sistema de elección de las futuras sedes olímpicas, un proceso que culminará en 2029 con la votación para definir la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2036.