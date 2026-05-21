Colágeno y vitamina D

Amigo lector de Noroeste, todos los componentes de los diferentes aparatos y sistemas de nuestro organismo son importantes y algunos hasta vitales.

Amigo lector de Noroeste, todos los componentes de los diferentes aparatos y sistemas de nuestro organismo son importantes y algunos hasta vitales. En el pasado cuando la alimentación era en su gran mayoría “solo para llenar la panza”, se ingerían nutrientes de probable mejor calidad y menos industrializados o manipulados por el hombre, pero no dejaban de ser los mismos nutrientes. También es probable que se abusara de tal o cual nutriente, pero siempre buscar la saciedad del estómago, en la higiene alimenticia y de hidratación de igual forma solo se consumía o se ingería lo que estuviera a la mano, esto provocaba que el ser humano cargara en su sistema digestivo algunas parasitosis y en ocasiones infecciones, estas las dejaban a la evolución natural, en otras ocasiones se daban tratamiento caseros (algunos sí funcionaban), esto todavía se puede ver en comunidades marginadas aunque también en colonias en formación o donde los servicios de la ciudad no cuentan con ellos y si cuentan son de mala calidad, originando deficiencias de nutrientes en la alimentación.

En la actualidad con los avances tecnológicos e industriales la alimentación ha cambiado por nutrientes de fácil digestión, pero como en el pasado siguen siendo los mismos nutrientes. También se usan diferentes complementos y suplementos, todos estos productos contienen diferentes elementos que contribuyen al aporte alimenticio del ser humano, entre estos se tiene el colágeno y la vitamina D, esta última también es formada con la exposición a los rayos solares, la cual puede ser suficiente para el humano, pero cuando hay deficiencia hay alteraciones principalmente a nivel de hueso, provocantes daños en su estructura.

En lo que respecta al colágeno, este es estructural, por ejemplo, en los discos invertebrales, estos en su anatomofisiologia cada disco está formando por cinco discos de los cuales, el primero es agua, el segundo proteoglicanos, tercero, cuarto y quinto es colágeno, el tendón está formado por 68% de agua, 30% de colágeno y 2% de elastina, es por esto que al colágeno se le considera como estructural.

El colágeno es la proteína más abundante en la matriz extracelular y en los tejidos conectivos de los vertebrados. Su característica estructural es distintiva en forma de triple hélice que se asemeja a una varilla. A partir de su estructura, organización supramolecular y funciones específicas, se han identificado 28 tipos diferentes de colágeno. Y todos tienen su función, pero solo unos cuantos son los más estudiados.

Los colágenos formadores de fibrillas son los más abundantes en los alimentos que consumimos e incluyen los tipos I, II, III, V y XI, siendo los tipos I y II los más prevalentes. El colágeno tipo II es una molécula homotrimétrica compuesta por tres cadenas polipeptídicas idénticas y representa aproximadamente el 80% del colágeno total presente en el cartílago.

Entre las funciones del colágeno, radica en la formación de fibras que constituyen las estructuras del organismo. Por lo tanto, es responsable del grado de resistencia, flexibilidad y forma de dichas estructuras, además de desempeñar un papel esencial en la hidratación. Es importante señalar que, con el paso de los años, la producción de colágeno disminuye. A partir de los 25 años, el cuerpo comienza a disminuir aproximadamente un 1% por año.

La vitamina D incluye diferentes isoformas, como el ergocalciferol (D2), el colecalciferol (D3), que se generan a través de una reacción no enzimática activada por la luz ultravioleta B en un proceso termosensible. Se adquiere mediante la alimentación, la exposición solar y los suplementos, permaneciendo inactivas hasta su activación a través de un proceso de hidroxilacion enzimática que ocurre en el hígado y los riñones. Actuando como un cofactor esencial para la absorción de calcio en los intestinos, la vitamina D desempeña un papel crucial en diversos aspectos fisiológicos. Facilita el incremento de la concentración sérica de calcio mediante la absorción renal e intestinal y el transporte paracelular de este mineral. En la dieta diaria siempre tomar en cuenta esta vitamina.