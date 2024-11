Amigo lector de Noroeste, si es usted de los que alguna vez le ha dolido o le duele la columna cervical, es importante que le ponga atención, ya que es esta una estructura “sin protección”, de donde salen los nervios que inervan los miembros superiores, por ende que existe alguna alteración en la misma existe una gran factibilidad de que la sintomatología se irradie a manos y dedos. La columna cervical en su parte posterior (nuca), es común que las personas carguen, bien cuando es una carga adecuada puede no existir problema, pero si con carga adecuada y se le agrega un mal movimiento también es factor de lesión. Ahora, cuando se somete a cargas o movimientos no adecuados, va ser suficiente para sufrir una alteración que puede llevar al individuo no solo a padecer sintomatología a nivel local, sino a irradiarse a otras zonas.

La columna cervical tiene tres funciones, 1.- Da apoyo y estabilidad a la cabeza, 2.- Sus carillas articulares vertebrales permiten los movimientos de la cabeza a todos sus límites, y 3.- Proporciona albergue y transporte a la médula espinal y la arteria vertebral. En caso de lesionarse por mínimo que esta sea se le debe dar la importancia que esta tiene ya que las estructuras que la conforman al lesionarse pueden poner el riesgo tanto la calidad de vida como la vida misma.

La revisión de cervicales es importancia, la inspección se inicia cuando el lesionado o el enfermo entra a la sala de exploración o a enfermería. Conforme lo hace, observe la actitud y la postura de la cabeza. En condiciones normales ésta se conserva erguida, perpendicular al suelo; se mueve en coordinación suave con los movimientos del cuerpo. Por la posibilidad de patología refleja, la exploración completa del cuello requiere que el paciente se descubra (desnude) dese la cintura y exponga la región del cuello lo mismo que toda la extremidad superior. Cuando la exploración es a un paciente con trauma de columna, por ejemplo un esguince cervical, al revisarse es necesario que el “paciente” tenga más de 24 horas de haber sufrido el esguince, esto debido a que en el momento del accidente puede no referir sintomatología, porque las hormonas del estrés están presentes, y solo se detecte contractura y rectificación cervical, pero pasadas las primeras horas (un día) inicia la sintomatología, es por esto que el manejo debe ser lo más aguado posible y con esto tener un mejor pronóstico.

En personas con alteraciones en columna cervical como son enfermedades crónico degenerativas como es la osteoporosis se debe indicar cuidado al realizar maniobras donde se incluya el movimiento o carga para cervicales, es común que en personas con 70 o más años su estatura (medición de pies a cabeza) disminuya con la edad. Esta reducción de estatura es por la deshidratación de anillos intervertebrales y a la osteoporosis de las vertebras, esto hace que no solo haya alteraciones en estatura sino también a nivel de medula y estructuras que conforman la columna vertebral.

Diagnóstico. Para realizar el diagnóstico de lesión en columna cervical, es necesaria la historia clínica y causa de la lesión, cuando se tiene que corroborar este, se indican estudios de gabinete (Rx., R.M.).

Tratamiento. El manejo a las lesiones en cervicales, en primer lugar ver la causa y las estructuras lesionadas una vez que se tiene la certeza de grado de la lesión, se inicia con este, el cual puede ser conservador o quirúrgico. Cuando es conservador que es el más utilizado, este va desde la inmovilización, movilización pasiva, activa acompañado de aines, aunque en ocasiones se utilizan los esteroides. También es importante la fisioterapia (ejercicios), con uso de electricidad (Ultrasonido, Tens, corrientes, lasser, etc.), toda esta tecnología a favor de la medicina es en beneficio de usted, pero recuerde que si le indican ejercicio hágalo también en su casa, ya que el movimiento e ingesta de agua es la mejor medicina.