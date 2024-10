La directora del Imdem, Fabiola Judith Verde Rosas, visitó a los voleibolistas que trabajaron con la nutrióloga Silvia Osuna Alvarado, el preparador físico Rodolfo Tostado Leyva, así como el fisioterapeuta, Miguel Barraza Lizárraga.

“Hoy estamos en búsqueda de los mejores, pero además que sean competitivos, es decir, no voy a llevar gente a pasear, no me interesa el bronce ni la plata, me interesa que los mazatlecos vayan y demuestren que hay calidad, que se conviertan en Selección Sinaloa y tengan como objetivo el Nacional”, expresó Verde Rosas.