“No se me ha hecho difícil porque todos están conscientes que vivo y estoy para el básquetbol tanto Freddy (Cisneros) me apoya, de hecho, con él me apoyo mucho, además que antes de venirme a entrenar a mis alumnos en la escuela, como ir a concentraciones de proceso de olimpiada, trato de dejar todo arreglado en casa.

“Siempre busco dejar todo bien organizado para venirme a la cancha, y si me los puedo traer y se vienen todos a veces a ayudarme, ellos no dudan en hacerlo, entonces en realidad no se me ha hecho difícil, debido a que todos estamos en la misma frecuencia”.

Abuela ya de dos nietos de 4 y 10 años de edad cuenta con el orgullo de ser de manera activa la única mujer que se encuentra en un proceso de olimpiada en el estado.

“El compromiso de ser mamá y entrenadora me obliga a levantarme más temprano para realizar quehaceres que por la tarde no me impidan ir con mis alumnos”.

Desde hace seis años le dejaron una gran responsabilidad de la enseñanza de su pasión por este deporte en el espacio ubicado en el parque lineal de Libramiento II, el cual desde ese momento hasta la fecha lo ha mantenido con el nacimiento del Club Pata Salada que atiende a amantes de esta disciplina de diferentes edades y capacidades.

Como toda mamá se deja consentir por su familia y en esa fecha tan especial no será la excepción.

“Esa fecha no vengo a entrenar, ese día me quedo en casa, me levanto un poquito tarde, sí vamos a ir a desayunar con mi mamá, con mis tías, nos organizamos toda la familia, ya sea para irnos a un buffet por la mañana o en la tarde.

“Este 10 de mayo vamos a irnos a comer a un buffet también, donde haya música, donde todas estemos disfrutando las puras mamás y ya en la tarde cada quien con su familia. Mis hijos me dan regalos, me consienten, me hacen la cena, no me dejan hacer mucho las labores del hogar, es decir si me consienten bastante”.

El gusto por el baloncesto nunca lo cambiaría ni inclusive volviendo a nacer.

“Volvería a practicar este deporte si tuviera la oportunidad de nacer, de hecho, mis hijas escogieron su carrera profesional relacionado al deporte, una es nutrióloga, la otra es fisioterapeuta y el más chico va a ser maestro de educación física, lo que siento que es bueno para la sociedad.