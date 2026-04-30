Amigo lector de Noroeste, la alimentación en el ser humano, como la hidratación es importante, pero es primordial saber qué es lo que ingerimos.

Amigo lector de Noroeste, la alimentación en el ser humano, como la hidratación es importante, pero es primordial saber qué es lo que ingerimos. Por ejemplo, el consumir carnes (proteína animal) tiene sus ventajas, solo que la cantidad debe ser tomada en cuenta, y si sabemos de dónde y en qué condiciones viene ese animal que se está ingiriendo, mejor.

Vea este ejemplo, usted ha escuchado sobre la enfermedad llamada escrofulosis, también llamada enfermedad del cerdo, y tuberculosis. La escrofulosis es más común en niños, caracterizada por la inflamación de glándulas y ganglios. Estos últimos se descomponen literalmente y terminan formando fístulas. Se llegan a constituir en verdaderos paquetes ganglionares especialmente en el cuello, de tal modo que los niños toman un aspecto de cerditos.

Entonces la nutrición en cualquier ser humano es de tomarse en cuenta, porque es aquí donde los nutrientes van a nutrir el organismo, y de no ser suficientes (no porque lo diga el deportista “que no se llenó” o el entrenador, sino previa valoración del equipo auxiliar, en este caso el nutriólogo o el médico) y valora el uso de complementos y suplementos, en los cuales se debe de tener cuidado también, ya que los complementos nutricionales son productos elaborados a nivel industrial que contienen nutrientes en diversas proporciones y que de acuerdo a su contenido pueden utilizarse en determinados casos.

Lo importante de la comida “natural” y de la industrial es que no afecten al deportista, ya que una comida en mal estado o una caducada puede causar alteraciones en el sistema digestivo o llevar a enfermedades del mismo o sistémicas (intoxicaciones, diarreas, parasitosis etcétera).

En los mercados existe una gran variedad de complementos y son muchas las situaciones en las que se utilizan indiscriminadamente, lo que puede ocasionar problemas de salud en quien de esta forma los consume. Los complementos nutricionales deben ser utilizados bajo supervisión de profesionales, que deben recomendarlos de acuerdo a su composición y a las características del producto como del usuario.

Algunos complementos nutricionales contienen todos los nutrientes en las proporciones adecuadas como en la dieta normal, estos pueden llegar a sustituir la alimentación en un momento dado, es por esto que se les llama suplementos. Otros en cambio contienen solo algunos nutrientes, por lo cual deben utilizarse en aquellos casos en que se requiera aumentar el aporte de ellos.

Otros productos aportan calorías, proteínas, y elementos vitamínicos y minerales, pero no en la proporción adecuada para ser utilizada como suplementos, solo deben utilizarse para aumentar el aporte nutricional de la dieta.

Luego entonces la alimentación e hidratación del deportista siguen siendo factor fundamental en el rendimiento deportivo, para este también son necesarios otros factores como la entrenabilidad, el descanso, sueño de seis a ocho horas, estos factores de tomarse en cuenta con disciplina también repercuten en la salud.

Para la ingesta de complementos se da cuando la alimentación no alcanza la suficiencia del individuo, por eso se le llama complemento, entre estos se pueden encontrar que contengan proteínas, otros carbohidratos, otros grasas, y algunos vienen con todos los nutrientes. También se tienen productos que únicamente aportan vitaminas o minerales (uno o varios) y no tienen aporte calórico.

Otros aportes que se pudieran tomar como nutrientes son las bebidas embotelladas, por ejemplo la Coca Cola, esta bebida es todo lo contrario al título que se le da de refrescante. El consumo en demasía puede llevar a complicaciones en la salud como obesidad y mayor posibilidad de diabetes, debilita mucho a los huesos y dientes, produce complicaciones en la circulación y el corazón, causa problemas físicos y psicológicos como depresión, baja autoestima y trastornos alimenticios, puede ser causante de gastritis.