Comunidad atlética se hermana con la Séptima Carrera Oyster

MAZATLÁN._ La séptima edición de la Carrera con Causa 5K Oyster Bar, en apoyo a la restauración de la cancha de futbol rápido de la Unidad Deportiva Sahop, fue todo un éxito gracias a la respuesta de la comunidad mazatleca.

Abogados, médicos, ingenieros, contadores, técnicos, artesanos, restauranteros, emprendedores, deportistas, familias enteras, se dieron a la tarea de caminar, trotar o correr la pedestre que inició a las 7:00 de la mañana en la puerta de Joe’s Oyster Bar, se encaminó al Grand Paradise Bay y finalizó en el punto de partida.

“La carrera es una de las preferidas de los mazatlecos. Gracias a todos por hacer de ella una gran experiencia y apoyar el deporte”, dijo Fabiola Judith Verde Rosas, directora del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.

El banderazo de salida lo compartió la directora del Imdem con Christian Mondragón Jiménez, gerente general de Joe’s Oyster Bar, en medio de un ambiente familiar, con la satisfacción de un año más disfrutando del deporte para ayudar al deporte.