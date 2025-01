El número 1 del ATP Rankings desbrozó un partido repleto de espinas, apartando por 7-6(2), 6-2, 6-2 al cañonero estadounidense Ben Shelton en una semifinal de alta tensión. Lejos de encontrar un terreno abonado ante su rival, debutante en esta instancia en Melbourne, Sinner necesitó exprimir su capacidad de sufrimiento antes de atrapar el encuentro. El italiano exhibió su sangre fría desde una primera manga desafiante, donde levantó una rotura y dos pelotas de set al resto antes de tomar el control del partido.

“La primera manga ha sido muy dura pero crucial”, dijo Sinner. “Sentí que él no estaba sirviendo a su mejor nivel. El porcentaje no era tan alto como hubiera deseado. Creo que ambos restamos mejor que sacamos. Los primeros sets siempre son muy importantes. Te dan mucha confianza y ambos teníamos mucha tensión. Me siento feliz por cómo he manejado la situación”.