Con 218 yardas de ofensiva y 2 touchdowns, Gibbs ayuda a Lions a vencer a Bucs

DETROIT._ Jahmyr Gibbs anotó en una carrera de 78 yardas en el segundo cuarto, una zambullida giratoria de cinco yardas en el tercero y acumuló un récord personal de 218 yardas desde la línea de golpeo para liderar a los Detroit Lions en una victoria de 24-9 sobre los Tampa Bay Buccaneers el lunes por la noche.

Los Lions (5-2) se recuperaron de una derrota como lo han hecho impecablemente durante casi tres años, extendiendo su racha más larga de la NFL de 51 juegos sin perder dos seguidos en la temporada regular.

Tampa Bay (5-2) fue superado por más de 200 yardas en la primera mitad, pero perdía 14-3 porque Detroit tuvo una intercepción, un balón suelto, perdió el balón en downs y falló un gol de campo.

El novato Tez Johnson tuvo una recepción de touchdown de 22 yardas para abrir la segunda mitad, acercando a los Bucs a cinco puntos, pero no pudieron frenar a Gibbs.

En la siguiente serie, Gibbs tuvo una carrera de 15 yardas y una recepción de 28 yardas para preparar su segundo touchdown que dio a los Lions una ventaja de 21-9 al final del tercer cuarto.

El corredor de tercer año terminó con un máximo de la temporada de 136 yardas por tierra en 17 acarreos y un máximo de la temporada de 82 yardas por recepción en tres atrapadas, dándole un total que solo es superado por cuatro actuaciones para la franquicia este siglo.

Gibbs es el primer jugador de la NFL con al menos 135 yardas por tierra y 80 yardas por recepción junto con dos anotaciones por tierra desde que Chris Johnson logró la hazaña con Tennessee en 2009.

Jared Goff, de Detroit, completó 20 de 29 pases para 241 yardas con un pase de touchdown de 27 yardas a Amon-Ra St. Brown en la serie de apertura del juego.

Baker Mayfield completó 28 de 50 pases para 228 yardas con un touchdown y una intercepción contra una defensiva con bajas.