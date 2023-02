Por su parte, el noruego Casper Ruud (número 4 y segundo sembrado) cumplirá su primer partido contra un jugador proveniente de la clasificación.

Mientras que Fritz (No.8) se medirá ante su compatriota John Isner y Holger Rune (No.9 ) chocará ante el estadounidense Ben Shelton, quien entró al cuadro principal mediante wildcard.

El finalista de 2022 el británico Cameron Norrie (No. 11) chocará ante el francés Adrian Mannarino, el estadounidense Frances Tiafoe (No. 15) se medirá contra el japonés Yoshihito Nishioka (No. 33) y el italiano Matteo Berrettini (No. 22) abrirá su participación en Acapulco ante el eslovaco Alex Molcan.

Otros duelos prometedores los protagonizarán el canadiense Denis Shapovalov (No. 27) contra el serbio Miomir Kecmanovic y el ecuatoriano Emilio Gómez contra el estadounidense Tommy Paul.

El juvenil mexicano Rodrigo Pacheco, de 17 años, fue sorteado en la parte superior del cuadro y chocará en primera ronda ante el australiano Alex de Minaur (No. 25),

Pacheco intentará convertirse en el primer mexicano en la segunda ronda del certamen desde que Santiago González lo logró en el 2011.

Los estadounidenses Marcos Girón, J.J. Wolf y Brandon Nakashima tendrán como rivales en primera ronda, respectivamente a Michale Mmoh, un jugador de la calificación y al alemán Daniel Altamier.

Un choque especial que arrojó el sorteo será el que protagonizará el español Feliciano López contra el estadounidense Christopher Eubanks. López confesó en Acapulco que está por retirarse y que se trata de su última participación como jugador en México.

(Con información de Abierto Telcel)