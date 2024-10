El nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, anunció que revisará el tema de la asignación, cancelación y reducción de becas para los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante la instalación de la Comisión de Deporte en el Senado, el ex clavadista aseguró que mantendrá una política de “puertas abiertas” y que busca mantener el diálogo con los deportistas.

“Una de las políticas que vamos a tener es puertas abiertas con los deportistas, aclarar que después de Juegos Olímpicos por reglas de operación que estamos revisando hubo reducción de becas y algunas personas deportistas causaron baja, ya estoy en comunicación con algunos de ellos, con Laura Galván tuve una llamada para decirle que es un trámite administrativo que no corresponde a esta administración y que vamos a revisar cada uno de los casos“, dijo.

En entrevista con medios, detalló que instruyó al área encargada del tema de las becas a que se consideren todos los casos y que por el momento no se lleve a cabo ninguna reducción.

“Ya di la instrucción al área de calidad que es la que se encarga de las becas, de que se considere cada uno de los casos, que no se bajen las becas en este momento hasta no analizar cada uno de los casos y los que están en ese procedimiento revisarlo para ver cómo podemos revocar lo que ha sucedido”.

Mencionó que también se acercará a las federaciones debido a que algunas de ellas están en controversia, por lo que espera que se arreglen las diferencias para que los deportistas accedan a los apoyos.

Reducción de becas y mala relación con deportistas con Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara, ex deportista olímpica y actual titular de la Conade, ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la reducción de apoyos a los deportistas y sus respuestas hacia ellos.

Una de sus últimas críticas fue a su regreso de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que circularon imágenes de la funcionaria en un vuelo de clase ejecutiva y en un restaurante.

Al respecto, Guevara explicó que no tiene por qué explicar a nadie lo que hace con su sueldo, que afirmó se gana honradamente.

“Aclaro, no tengo codependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto cómo me da mi chingada gana”, expresó. Además, aseguró que estas críticas son un intento por “desprestigiar y hacer ver lo que no es”.

Las críticas hacia la titular de la Conade aumentaron en 2021, luego de que la funcionaria disminuyera el monto que los deportistas recibirían.

Su argumento fue que era acorde a los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

“Antes de ir a Tokio, los atletas firmaron una carta compromiso y, por decisión personal, y en solidaridad con la situación que se vivía por la extinción del Fodepar, se determinó que todos los atletas que calificaron a Tokio iban a recibir 30 mil pesos de beca, no obstante que estaba sujeto a resultados, no era permanente”, dijo en ese entonces la funcionaria.

Los deportistas denunciaron que les habían recortado hasta en un 65% su apoyo, a pesar de cumplir con la meta establecida en la carta compromiso que la Conade les hizo firmar.

Además de estas denuncias, México Evalúa realizó un estudio en el que reveló que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el recorte presupuestario para el deporte ha sido del 45 por ciento.