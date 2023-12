“Mi meta desde que debuté como profesional es ser campeón del mundo, ¿cuándo?, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero yo me proyecto como un campeón”.

“Yo tengo gusto con la comida, sé cuándo se puede y cuándo no y normalmente me mantengo haciendo dieta, cuando estoy en actividad estoy haciendo dieta. Mis hábitos alimenticios son buenos, cuando puedo darme un gusto me lo doy porque a mí me gusta mucho la comida rápida”.

El Regreso de un Guerrero

En cuanto a su próxima participación en el ring, Ángel espera que el público se lleve una gran función, pues espera dejar el corazón en la cancha Germán Evers.

“Quiero que se vayan con un buen sabor de boca, no solamente por mí sino por todos los compañeros, en lo personal quiero entregar el corazón y quiero que la gente recuerde quién soy. Quiero entregar una buena función y quiero que mi rival esté con la misma hambre de querer entregar lo mismo”.

El sábado 16 de diciembre El Regreso de un Guerrero engalanará la cancha Germán Evers con una cartelera de nueve enfrentamientos, la campana sonará en punto de las 20:00 horas.