$!Contento, pero no satisfecho porque cada año vengo por el primer lugar: Juan Luis Hernández

Juan Luis Hernández rompió una jetatura de varios años de Team Moreno , ante la ausencia del multicampeón Jesús Francisco Moreno Bautista al erigirse como el campeón de campeones de la edición 27 de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026 .

MAZATLÁN._ Esta vez el ganador absoluto fue de Hernández Team .

“Contento, pero no satisfecho, cada año vengo por el primer lugar y gracias a Dios esta vez se pudo, y si Dios quiere vamos por más resultados positivos el año que entra”, expresó Hernández.

Externó que ha conseguido primeros lugares en esta copa, debido a que desde los 10 años de edad ha estado participando.