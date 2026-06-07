$!Contento, pero no satisfecho porque cada año vengo por el primer lugar: Juan Luis Hernández

MAZATLÁN._ Esta vez el ganador absoluto fue de Hernández Team.
Juan Luis Hernández rompió una jetatura de varios años de Team Moreno, ante la ausencia del multicampeón Jesús Francisco Moreno Bautista al erigirse como el campeón de campeones de la edición 27 de la Copa Anual Regional de Karate Noroeste 2026.
“Contento, pero no satisfecho, cada año vengo por el primer lugar y gracias a Dios esta vez se pudo, y si Dios quiere vamos por más resultados positivos el año que entra”, expresó Hernández.
Externó que ha conseguido primeros lugares en esta copa, debido a que desde los 10 años de edad ha estado participando.
En los últimos años Hernández se había quedado con las ganas del sitio de honor porque en el camino se atravesaba Jesús Francisco Moreno Bautista.
“Ya iban tres años consecutivos que quedaba plata y hoy Jesús Moreno no está, pero ahora tocó hacer lo que debe de hacer uno”.
Hernández adelantó que a finales de este año participará en Juegos Centroamericanos en Guatemala.