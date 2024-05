El pugilista mazatleco no ocultó su alegría por lo conseguido, luego de muchos años de espera y de creer que ya no tendría más oportunidades por título mundial.

“Estamos sumamente contentos con el trabajo que hicimos porque no solamente fue arriba del ring, sino en los entrenamientos, los años de espera por una oportunidad, que ya nos dábamos por resignados a que nos dieran una, a no volver a las grandes peleas, pero con ésta salió súper”, expresó Guevara Rocha.

“Se me vinieron a la mente todas las cosas por las que he pasado y he vivido alrededor de estos años, porque hace 10 años gané el campeonato del mundo, siento que fue una sensación casi igual porque en aquel entonces no había pasado por todos los golpes que he pasado antes de este campeonato que acabamos de ganar”.

Cada campeonato obtenido tiene un significado especial.

“La verdad los dos (campeonatos) se siente bien, los dos me apuntan, me colocan en una posición muy buena, debido a que soy de los pocos mexicanos que ha logrado dos títulos del mundo en dos divisiones diferentes.

“Es algo extraordinario, es algo que estaba soñando, es verdad que es título interino, pero vamos por más, vienen las peleas buenas, vienen las peleas grandes y no nos conformamos con esto”.