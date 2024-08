CULIACÁN._ Se dio a conocer la convocatoria del Torneo de Basquetbol 3x3 CalzzaSport Under Armour Sportsmedia Mx, el cual se estará celebrando en Culiacán, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) del sábado 12 de domingo 13 de octubre y apunta a ser espectacular.

Durante la conferencia introductoria al evento se contó con la presencia de distinguidas personalidades, tales como Raúl de Llano de CalzzaSport; Alberto Beltrán, director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdec); César Ochoa, presidente de Ademeba Sinaloa; y Jorge Limón, director de Sportsmedia México.

“Siempre nos emociona mucho el hacer una fiesta deportiva, no nada más para ciertas personas o pocas personas, creemos que va a ser un torneo muy grande, el tema de que se junten las marcas con las instituciones, y obviamente nosotros apoyar como medio, es ganar- ganar. Es un torneo que por primera vez CalzzaSports se pone la piel fuerte, Grupo Calzzapato siempre ha estado presente en el deporte, con varias marcas que ellos manejan, y hoy unir a Under Armour, que creo que es la primera vez que creo se ve esto. Todos los integrantes van a tener camisas de Under Armour, que será la primera vez que sea vea acá.

“Es la primera vez que vemos este entusiasmo en las marcas y nos da mucho gusto, y qué bueno que es Grupo Calzzapato que la verdad siempre lo traemos en el corazón, porque es una empresa local que ha crecido a nivel nacional bastante fuerte, y nos emociona mucho que se meta al deporte de esa manera”, comentó Jorge Limón.

Inscripción

El costo del registro es de 999 pesos por equipo. Incluye arbitraje con 4 juegos de garantizados, más la fase final de eliminatoria directa. Se tendrá derecho a una playera de juego marca Under Armour.

La fecha de cierre de inscripciones es el martes 1 de octubre.

Se pueden inscribir equipos con mínimo de 3 y máximo 5 jugadores, representando club o escuela.

Para registrarse en las competencias, todos los jugadores deberán contar con su registro pagado en eventos.sportsmedia.games/torneo-3x3.

Una vez que tengan su perfil en eventos.sportsmedia.games/torneo-3x3, el comité organizador registrará al equipo en la página oficial del evento en la web torneos.sportsmedia.games y su APP.

“El baloncesto 3x3 va a ser un referente a partir de ahorita, estamos por iniciar bastantees torneos a nivel estatal, y nacional. Va a ser un referente, porque de ahora en adelante va a haber mucho basquetbol 3x3 en el Estado. Le vamos a echar muchas ganas, vamos a tener muchos eventos, tenemos un equipo formidable en la mesa para empezar”, comentó César Ochoa.

Categorías

U9- Nacidos en 2015 o menores varonil y femenil

U11- Nacidos en 2013 o menores varonil y femenil

U13- Nacidos en 2011 o menores varonil y femenil

U15- Nacidos en 2009 o menores varonil y femenil

U18-Nacidos en 2006 o menores varonil y femenil

Premios

* Medallas

* Balones

* Vales de CalzzaSport

* Tenis Curry para los primeros lugares

Documentos

* CURP o Copia del Acta de Nacimiento

* Identificación actual del jugador con fotografía para acreditar personalidad, en caso de ser persona mayor de edad, deberá presentar identificación oficial.

* Presentar carta responsiva firmada por el jugador, en caso de que el jugador sea menor de edad, deberá anexarse copia del INE de la madre, padre o tutor, con datos del contacto como teléfono y domicilio.