$!Convocan en Culiacán a torneo de tochito bandera en Semana Santa 2026

La competencia estará abierta para las categorías:

El evento se llevará a cabo los días lunes 30 y martes 31 de marzo, en un horario de 16:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Parque Acuático de la ciudad.

CULIACÁN._ Con el objetivo de fomentar el deporte y la convivencia familiar durante el periodo vacacional, el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdec), lanzó la convocatoria para el Torneo de Tochito Bandera Semana Santa 2026 .

De acuerdo con la convocatoria, la inscripción será completamente gratuita, aunque se advierte que el cupo será limitado, por lo que se recomienda a los interesados registrarse con anticipación.

En cuanto a la premiación, se otorgarán trofeos al campeón y subcampeón de cada categoría, reconociendo el desempeño de los equipos participantes.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades forman parte de la agenda de Semana Santa para promover estilos de vida saludables, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con el organizador Miguel Millán al número 667 213 8158.

El llamado está abierto no solo a los jugadores, sino también a las familias, con la invitación a disfrutar de un ambiente recreativo y deportivo durante las vacaciones.

“Ven con tu familia y aprovecha tus vacaciones”, es el mensaje central de esta iniciativa que busca reunir a la comunidad en torno al deporte.