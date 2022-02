MAZATLÁN._ Debido a que las condiciones de salud no están dadas, el comité organizador bajo la supervisión del Comité Municipal de Ciclismo y autoridades deportivas optó por no efectuar en este 2022 la tradicional Copa Carnaval .

“Tomamos la decisión de no realizar la Copa Carnaval, era una de las justas previstas en llevar a cabo; sin embargo, creemos que no es conveniente por el tema de salud y por eso decidimos en coordinación entre comité y autoridades deportivas no hacerla esta vez”, dijo Itzumy Jiménez, presidenta del Comité Municipal de Ciclismo.

Dentro de su calendario de eventos este fin de semana tendrán un paseo en El Salto, el 27 de este mes mismo mes los Juegos Conade a nivel estado en ciclismo de ruta y montaña, en abril (9) se contempla en montaña la competencia Las Seis Horas de El 6 y el 24 la Copa de Pascua (ruta).