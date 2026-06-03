Copa Regional Karate Noroeste 2026 reunirá a 300 competidores en Mazatlán

MAZATLÁN._ Alrededor de 300 artemarcialistas de varios estados del País y la presencia de los medallistas de Olimpiada Nacional, los hermanos Hayato y Kaito Yoshii Mizukami, este fin de semana se realizará la edición 27 de la Copa Anual Regional Karate Noroeste 2026, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

La ceremonia inaugural está programada este domingo 7 de junio a partir de las 10:00 horas.

En el anuncio oficial de la actual edición estuvieron presentes el sensei Jesús Morenos Salas, organizador de la Copa de Karate; Guillermina García Nevares, directora editorial de Grupo Noroeste; Mario Prado Salinas, coordinador de Promoción Deportiva del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán; Alma Rosa Bautista, sensei y miembro del comité organizador.

De igual manera fueron parte de la mesa de honor Tsutomu Yoshii y Alejandro Yoshii, de la empresa Alimentos Kay; así como los atletas Hayato y Kaito Yoshii Mizukami, quienes participarán en la copa organizada por esta casa editorial.

Moreno Salas adelantó la participación de aproximadamente 300 karatecas en todas las edades, confirmando una delegación de Sonora con 20 escuelas, de Ahome con cinco, mientras que de Culiacán y Mazatlán también contarán con 10 dojos cada delegación.

“Vamos a tener a muchos participantes, van a estar las próximas figuras del mañana, van a estar pequeños desde los 4 años de edad en adelante y en esta ocasión vamos a contar con la categoría Máster, en la que competidores adultos van a tener la oportunidad de disputarse la copa que es el premio a todos los cintas de negras”, dijo Moreno Salas.

García Nevares agradeció la confianza que han tenido a Noroeste porque la copa tiene más de la mitad de toda la historia que tiene el periódico.

“Estamos muy contentos de seguir trabajando de la mano, nosotros hacemos comunidad, es lo que hace Noroeste y estamos conviviendo varios segmentos juntos, como lo deportivo, empresarial, social y lo oficial”, externó García Nevares.

La competencia, como es una costumbre, se llevará a cabo a lo largo de ese domingo con el desarrollo de las formas (katas) y combates (kumite).