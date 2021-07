TEPIC._ Coras de Nayarit sigue su preparación previa a la Temporada 2021 de la Liga de Baloncesto del Pacífico, siendo sede de la última asamblea de dueños en septiembre y trabajan en el armado del equipo, comenzando con las actividades de sus juveniles y locales, así lo dio a conocer su gerente general, Héctor Vega.

La primera etapa ya está en marcha, donde Coras empleará actividades en todo el estado para detectar y desarrollar el talento juvenil.

“Estamos a unos días de iniciar con las primeras actividades en diferentes regiones del estado, iniciaremos con los Sub 17, Sub 21 y luego mayores, no es nada más buscar quienes van a ocupar los puestos sino empezar a trabajar con entrenadores de las academias y de las diferentes instituciones para desarrollar el proyecto principal que son las Academias de Coras, donde queremos brindarle a los jóvenes un espacio que les sirva para desarrollar su talento, impulsarlos y que tengamos más jóvenes nayaritas con becas en las mejores universidades del país”, mencionó.