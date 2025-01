MAZATLÁN._ La Unidad Deportiva Benito Juárez abrió sus puertas para albergar la etapa zonal de atletismo de los Juegos Nacionales Conade 2025, que contó con la participación de más de 250 atletas, representantes de los municipios de Elota, Concordia, Culiacán, Escuinapa y Mazatlán.

El evento selectivo inició en punto de las 9:00 horas, en la pista de tartán, con las pruebas de 3 mil metros planos de las categorías Sub 18 y Sub 20, así como las de lanzamiento de martillo en Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, además de impulso de bala, válidas para todas las categorías.