$!Cowboys vencen 31-28 a Chiefs en un Acción de Gracias de alto voltaje

El inicio fue turbulento para los locales, con Dak Prescott interceptado en su primer intento profundo. Kansas City aprovechó el error con un touchdown de Rashee Rice, pero la reacción fue inmediata: un pase quirúrgico de Prescott a CeeDee Lamb devolvió la igualdad y encendió a la afición.

El Thanksgiving en Arlington dejó un partido memorable. Los Cowboys derrotaron 31-28 a los Chiefs en un duelo que se definió hasta el último suspiro y que confirmó el poderío ofensivo de Dallas en esta temporada.

El segundo cuarto se convirtió en un intercambio constante de golpes ofensivos. Malik Davis firmó una escapada de más de 45 yardas para adelantar a Dallas, aunque los visitantes respondieron antes del descanso con un envío de Patrick Mahomes a Travis Kelce, completamente libre en la zona de anotación.

La intensidad no bajó en el tercer cuarto. El pie seguro de Brandon Aubrey dio ventaja a los Cowboys y la defensa local logró un tres y fuera que permitió a Prescott retomar el control. La presión comenzaba a notarse en los Chiefs, mientras Dallas ejecutaba con mayor determinación.

El momento decisivo llegó en el último cuarto. Prescott extendió una jugada y encontró a Javonte Williams para retomar la delantera. La conversión de dos puntos fue exitosa y marcó la intención de cerrar el partido sin margen para Mahomes. Poco después, un bombazo de 51 yardas a Lamb parecía sentenciar la tarde.

Kansas City, fiel a su estilo, no se rindió. Mahomes conectó con Xavier Worthy y Hollywood Brown para acercar a los visitantes a solo tres puntos. Sin embargo, con poco más de dos minutos en el reloj, George Pickens convirtió un primero y diez crucial que permitió a Dallas arrodillarse y sellar una victoria que resonará en toda la liga.

Con este triunfo, los Cowboys consolidan su candidatura como equipo comodín en la NFC y complican seriamente la ruta de los Chiefs hacia los Playoffs. Thanksgiving volvió a ser una fiesta en Arlington, con Dallas demostrando que su ofensiva tiene argumentos de sobra para soñar en grande esta temporada.