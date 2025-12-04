Crawford explota contra el CMB: ‘Su cinturón verde no significa nada’

El campeón invicto Terence Crawford (42-0, 31 KO’s) arremetió contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y su presidente Mauricio Sulaimán, luego de que el organismo lo despojara del título Supermediano por incumplir con el pago de cuotas de sanción en sus últimas dos peleas.

En un Instagram Live, Crawford acusó al CMB de actuar en su contra tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez.

“La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di... pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu maldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis”.

El organismo había explicado en su 63 Convención Anual en Bangkok que ofreció reducir las tarifas del 3 al 0.6 por ciento tras la victoria de Crawford sobre Canelo, lo que equivalía a 300 mil dólares, de los cuales 225 mil serían destinados al Fondo José Sulaimán para apoyar a boxeadores en necesidad. Sin embargo, Crawford nunca respondió a las notificaciones.

El estadounidense, de 37 años, defendió su postura señalando que arriesga su vida en el ring y que no tiene sentido pagar cada vez que pelea.

“Soy yo el que arriesga su vida ahí, no tú. Tú deberías pagarme por cargar tu cinturón”.

Crawford se convirtió en campeón indiscutible en tres divisiones distintas, un logro histórico tras destronar a Canelo en el peso Supermediano por decisión unánime. Su récord invicto de 42 victorias, 31 por nocaut, lo mantiene como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.