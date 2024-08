“No se pudo la de oro, quería cerrar con broche de oro porque Centroamericanos, porque Panamericanos, pero creo que disfruto también las derrotas. No me gusta perder, pero aprendo bastante perdiendo, creo que es algo que me dice el destino: ‘hey, no puedes ganar todo, no puedes tener todo’, es un stop que me da ahí, para que siga buscando un poco más. Creo que lo veo de esa manera, que siga buscando, que siga aspirando a más”.

Respecto a la calificación de los jueces en los primeros rounds, el mexicano se dijo sorprendido luego de que las tarjetas fueran unánimes a favor del uzbeko, tras el primer asalto.

“Yo traté de salir a ganar, escucho el primer round que lo perdí 5-0, fue algo que no creía, pensé que no había quedado 5-0, simplemente me relajé. Creo que era una pelea que no podíamos perder la cabeza, si perdíamos la cabeza íbamos a perder”, afirmó.

“Pues salimos el primero, no lo esperamos así, salimos el segundo, creo que el segundo sí, ahí me ganó un poco más, sentí que me ganó un poco más, y el tercero pues ya dije es todo voy a disfrutarla, abracé a mi entrenador y me dije a mí mismo gracias por todo”, agregó.

De igual forma, el mazatleco se dijo feliz por paralizar a todo México para apoyarlo en su pelea.

“Ojala haya paralizado a México aunque sea estos 15 minutos, que se relajaran, que disfrutaran, que tuvieran emoción, vibra, energía, durante 15 minutos, así que espero que hayan podido disfrutarla”.