Por su parte, Bivol dijo que no dejará escapar de sus manos su cetro.

“Realmente tuve un gran sueño de ganar este cinturón y no quiero dejarlo. Lucharé por esto y quiero conservarlo. Quiero más. Estoy aquí desde el 27 de septiembre. Siento que tenía todo lo que necesitaba para entrenar. Cuando la gente me dice que lo he logrado todo es como si me echaran agua al fuego”, dijo Bivol.

“Trato de pensar solo en mi sueño, para realizar todo mi potencial. Trato de estar hambriento y enojado todo el tiempo y estar concentrado en el entrenamiento y en mis oponentes. Trato de pensar en cómo este sábado por la noche será la pelea más dura de mi carrera. Me hace concentrarme más en la noche”, añadió el ruso.