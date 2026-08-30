$!Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa se coronan el Maratón de la Ciudad de México

MÉXICO._ El peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa conquistaron la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 en las ramas varonil y femenil, respectivamente, mientras que la delegación mexicana se llevó los máximos honores en las categorías de silla de ruedas.

En la prueba varonil, Pacheco apretó el paso a la altura del kilómetro 27 para despegarse del grupo puntero y cruzar la meta en solitario con un tiempo de 2:10:03 horas. El podio lo completaron los etíopes Tesfaye Lencho Anbesa (2:11:25) y Balew Yihunie Derseh (2:11:58), mientras que el plusmarquista boliviano Héctor Garibay finalizó en la cuarta posición.

Dominio etíope en femenil y podios mexicanos en silla de ruedas

Dentro de la rama femenil, Alemtsehay Asefa se desprendió del pelotón principal en el kilómetro 30 para adjudicarse la primera posición con un registro de 2:29:30 horas, superando a su compatriota Kidsan Alema (2:32:23) y a Tefera Kolole (2:34:04).