CULIACÁN._ Después de un análisis y evaluación por parte del Comité de Selección serán cuatro los candidatos que buscarán ser entronizados al Salón de la Fama al Mérito Deportivo de Culiacán.

Los que buscarán entrar al recinto son la softbolista Citlali Isabel Pérez Rojo, en la categoría de Deportista Amateur; el ampáyer de beisbol Demian Alfonso Hernández Estrella, en la categoría de Juez Deportivo; Jorge Luis Téllez Salazar, en Cronista Deportivo; y Víctor Manuel Vargas Castro, en la categoría de entrenador deportivo.

Los candidatos que no fueron elegibles son el ex beisbolista Víctor Aurelio Álvarez Ramírez y el ex boxeador Francisco Javier García, como Deportista Profesional; José Humberto García Ramírez, en la categoría de Entrenador Deportivo; José Enrique Santoyo Amaral, en Cronista Deportivo; el taekwondoín Carlo César Alfaro Bayliss.

El 6 de julio se realizarán las votaciones e inmediatamente se darán a conocer a los nuevos integrantes.

El acto de entronización se llevará a cabo el jueves 26 de septiembre en el Teatro MIA, en el marco de los festejos de aniversario de la ciudad.

El Comité de Selección estuvo integrado por Fausto Castaños, en representación de los entronizados; Rigoberto Quintero (mesa directiva); Luis Gerardo Urrea Salcedo (instituciones educativas); Luis Tostado y Édgar Valdez (comités municipales); David Velázquez (historiador); y Nabor Oropeza (por los miembros honoríficos).