Cuidados en

Amigo lector de esta columna, el ser vivo tiene una gran responsabilidad en lo que quiera en el futuro, y parte fundamental para esto es el tomar agua y realizar actividad física.

Amigo lector de esta columna, el ser vivo tiene una gran responsabilidad en lo que quiera en el futuro, y parte fundamental para esto es el tomar agua y realizar actividad física.

Claro también es importante la alimentación, y esta última debe ser de calidad más que en cantidad, pero resulta que en la realidad el hombre es algo “batalloso”, primero porque no se tiene una cultura alimenticia (recuerde que el humano es omnívoro “debe comer de todo”), por lo tanto su alimentación debe ser variada, pero, se debe tener en cuenta que de los cuatro nutrientes, tres son los más consumidos, y estos son las grasas, carbohidratos y proteínas, de los cuales las grasas tienen nueve calorías por gramo, el alcohol que sería el cuarto nutriente tiene siete calorías por gramos, los carbohidratos y las proteínas tienen cuatro calorías por gramo.

Algunos profesionales, y la gran mayoría de personas mencionan la comida chatarra, pues esta no existe, porque sean industrializados o no los nutrientes el contenido calórico no cambia, lo que sí puede cambiar es en la absorción, ya que la mayoría de los nutrientes industrializados su absorción es más fácil por lo tanto se gastan menos calorías en su digestión, pero llamarle comida chatarra desde el punto de vista del método científico es no tener conocimiento del mismo, ahora si es político, con estos solo son personas (la gran mayoría) de moda. Luego entonces en la actividad física es fundamental la hidratación, alimentación y preparación para la misma.

Medio ambiente, esta factor también es fundamental, ya que el solo realizar actividad física ya requiere de gasto de energía, y lo que esto trae, cuando se realiza actividad física en un medio cálido y si es húmedo (dependiendo del porcentaje de humedad) será la pérdida de líquidos lo cual de no tener cuidado los lleva a la deshidratación, y las consecuencias que esta conlleva, dentro de las consecuencias es la deshidratación, síncope, golpe de calor y los más grave muerte súbita por golpe de calor.

Otra de las complicaciones de la deshidratación son las insuficiencias orgánicas, una de estas es la insuficiencia renal aguda, esta de tratarse de forma inmediata puede ser recuperable los órganos dañados, pero siempre dando seguimiento al probable daño de órganos y sistemas.

El medio ambiente es un factor que se debe tener cuidados, por algunas circunstancias como si está nublado, con lluvia, descargas eléctricas (rayos), cuando se tienen estas circunstancias principalmente tormentas eléctricas y lluvia (esta última va a depender de la magnitud, pero siempre cuidando la integridad del deportista), se debe suspender toda actividad física o física deportiva al aire libre, ya que las posibilidades de algún evento “accidente” causado por estas inclemencias del tiempo son factibles, luego entonces es mejor suspender.

En deportes bajo techo su continuación o suspensión depende de los jueces y encargados del evento. Cuando la competición o la actividad física se realiza durante el día o durante la noche, también es importante cuidar la integridad del deportista.

Enfermedades y alteraciones del sistema músculo esquelético, el ser humano siempre está predispuesto a enfermedades, accidentes o se nace con alteraciones, estas ya sea del sistema músculo esquelético o de otros órganos y sistemas. Pues bien cuando esto sucede se debe hacer una valoración médica y determinar para qué está apto el individuo, pero que a nadie se le niegue la actividad física y la actividad física deportiva, todo de acuerdo de las condiciones de salud y condición física.

Una vez conocido su diagnóstico, se pueden indicar cargas físicas acordes a su capacidad, y ya se verá sus habilidades de competición, donde esta debe ser acorde (o de igual a igual) entre el resto de competidores, que no haya ventajas o que estas sean mínimas.

Los cuidados en la actividad física sea deportiva o no, lo principal es no hacer daño, y una indicación para todos es que no canse, no duela ni fatigue. Cuídese.