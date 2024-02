CULIACÁN._ Un total de ocho medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce conquistó Culiacán al celebrarse la ronda estatal de bádminton de los Juegos Nacionales Conade, mientras que Guasave sumó un par de preseas plateadas y Salvador Alvarado una de segundo lugar.

Los de la capital sinaloense no perdieron ninguna de las ocho finales que disputaron. En la Sub 13 Femenil, la campeona fue Ximena Álvarez; en la Sub 13 Varonil, el mejor fue Gael Dórame Ruiz; María Moraila se quedó con el oro en la Sub 15 Femenil, y en la varonil, la ganó Jesús Abel Álvarez.