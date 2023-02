En la categoría Sub 23 de la rama femenil en la prueba de persecución individual, Culiacán hizo el 1, 2 y 3, donde Danna Itzel Ibarra Álvarez logró el oro, Ana Lilia Mesa Padilla la plata y Yuliana Guadalupe Castro Urrea el bronce, al cronometrar 4:17.990, 4:33.170 y 4:38.270, respectivamente.

En la Juvenil C varonil de scratch, Pedro Alejandro Valles ganó oro y la de bronce fue para Elian Arturo Piña Lozoya. Y en la femenil, hicieron el 1 y 2, con Edith Yohana Soto Arce y Akary Sayuri Valenzuela Urrea.

José Manuel Sánchez Cisneros también le dio dos preseas doradas a Culiacán en la primera jornada, en la categoría Sub 23 en persecución individual y scratch.

Danna Itzel obtuvo una medallas más de oro en scratch Sub 23.

En la categoría Juvenil C en persecución individual femenil, Akary Sayuri Valenzuela Urrea obtuvo un oro más, para completar las siete que logró Culiacán.

Las platas fueron logradas por César Elenes (persecución individual Sub 23 varonil); Máximo Estrada (persecución individual Juvenil A varonil); Camila Jiménez (persecución individual Juvenil A femenil); y Akary Valenzuela (scratch juvenil C femenil).

Y el bronce fueron de Gabriela Couret (scratch sub 23 femenil), Osbaldo Quiñónez ((persecución individual juvenil A varonil), Edith Soto (persecución individual juvenil C femenil) y Elian Piña (persecución individual juvenil C varonil).