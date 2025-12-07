Más deportes
Pedestre

Culiacán responde a la carrera ‘Osos Grises’ del Pentathlón Zona Sinaloa

Jesús Javier Labrador y Ana Luisa Llorente dominaron los 10K en la segunda edición
Kevin Juárez
Kevin Juárez |
07/12/2025 13:24
07/12/2025 13:24

CULIACÁN._ Con la participación de más de 700 competidores, el domingo por la mañana se realizó la segunda Carrera con Causa “Osos Grises”, organizada por el Pentathlón Zona Sinaloa en honor a su fundador, Edgardo del Rincón Camacho, y con el objetivo de recaudar fondos para los deportistas que representarán al estado en el Nacional de Oaxaca.

La carrera inició a las 7:00 horas en el parque Las Riberas, con un recorrido que abarcó los bulevares Niños Héroes y Álvaro Obregón, así como las avenidas Nicolás Bravo y Juan Sepúlveda.

La competencia presentó rutas de 3, 5 y 10 kilómetros, con premiación para los primeros lugares de cada categoría.

En los 10K varonil, Jesús Javier Labrador Aguirre se quedó con el primer lugar con un tiempo de 00:32:16, seguido por Carlos Hernández Padilla con 00:32:47 y Cornelio Alarcón con 00:33:52.

En la rama femenil, la campeona fue Ana Luisa Llorente con 00:39:19, mientras que Karen Castro llegó segunda con 00:42:57 y Mirna Reynaga ocupó el tercer puesto con 00:43:18.

En los 5K varonil, Juan Rivera se llevó la victoria con 00:15:51, Aytor Cuén Aguilar fue segundo con 00:15:58 y José Manuel Aguirre cruzó tercero con 00:15:59.

En los 5K femenil, la ganadora fue Norma Labrador con 00:17:47, seguida por Brendys Valdez Fierro con 00:18:45 y Bianca Labrador con 00:18:47.

En los 3K varonil, los tres primeros lugares fueron para José Antonio Palazuelos, Juan Calderón y Jesús Maldonado, mientras que en la rama femenil la triunfadora fue Anagelly Cuén, escoltada por Mariela Ríos y Ana Angélica López.

Al concluir la competencia, los asistentes disfrutaron de un evento cultural lleno de energía, en el que destacaron la poesía, la declamación, el taekwondo, la danza folclórica y el canto. Además, los corredores participaron en la rifa de diversos regalos.

#Carrera Pedestre
#Juan Rivera
#Bianca Labrador
#Mirna Reynaga
#Jesús Javier Labrador Aguirre
#Ana Luisa Llorente
#José Manuel Aguirre
#Culiacán
