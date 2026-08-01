$!Culiacán reúne a maestros de ocho estados en el XXXI Congreso Nacional de Tigre Negro

CULIACÁN._ Con la participación de instructores provenientes de ocho estados del país e invitados internacionales, este fin de semana se desarrolla en Culiacán el XXXI Congreso Nacional de Tigre Negro, un encuentro enfocado en la capacitación, actualización y certificación de maestros de este sistema de Kung Fu.

El director nacional de Tigre Negro, Rubén David Vargas Romero, explicó que el objetivo principal del congreso es fortalecer la preparación de los instructores para que repliquen los conocimientos en sus escuelas.

“El congreso 2026 aquí en Culiacán, Sinaloa, es para la capacitación y estar actualizando a cada maestro de ocho estados de la República”, expresó.

Detalló que el programa inició el viernes 31 de julio y concluirá el domingo 2 de agosto con sesiones teóricas y prácticas, además de la certificación de los participantes.