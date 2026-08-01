$!Culiacán reúne a maestros de ocho estados en el XXXI Congreso Nacional de Tigre Negro

CULIACÁN._ Con la participación de instructores provenientes de ocho estados del país e invitados internacionales, este fin de semana se desarrolla en Culiacán el XXXI Congreso Nacional de Tigre Negro, un encuentro enfocado en la capacitación, actualización y certificación de maestros de este sistema de Kung Fu.
El director nacional de Tigre Negro, Rubén David Vargas Romero, explicó que el objetivo principal del congreso es fortalecer la preparación de los instructores para que repliquen los conocimientos en sus escuelas.
“El congreso 2026 aquí en Culiacán, Sinaloa, es para la capacitación y estar actualizando a cada maestro de ocho estados de la República”, expresó.
Detalló que el programa inició el viernes 31 de julio y concluirá el domingo 2 de agosto con sesiones teóricas y prácticas, además de la certificación de los participantes.
Señaló que durante el encuentro se actualizan los programas de enseñanza para niños, adolescentes y adultos, además de técnicas con implementos tradicionales como sables, lanzas y bastones, con el propósito de mantener un mismo nivel de formación en todas las escuelas del sistema.
Rubén Vargas destacó que al congreso asisten representantes de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Sinaloa, entre otros estados, además de Sisuk Abel Crespo, maestro invitado de Los Ángeles, California, y el grand master Seming Ma, quienes intercambian experiencias y conocimientos durante las jornadas de trabajo.
Como parte de las actividades, este sábado de 16:00 a 19:00 horas se realizará una exhibición abierta al público en la Plaza Explanada donde continuará el congreso, en la que habrá demostraciones de Kung Fu y la tradicional Danza del León, además de la entrega de bandas a alumnos principiantes.
“Sí, sí, pueden ir... sirve de que nos promocionan y si van y les gusta, a lo mejor también entran a practicar Kung Fu”, invitó el director nacional.
Vargas Romero subrayó que la finalidad del sistema no se limita a enseñar técnicas de combate, sino a formar personas con disciplina y valores desde la infancia.
“Lo mejor que tenemos es hacer mejores seres humanos”, afirmó.
Añadió que el trabajo con niñas, niños y adolescentes también busca alejarlos del sedentarismo y del uso excesivo de dispositivos electrónicos mediante la práctica constante del arte marcial.
Invitó a la ciudadanía a asistir a las actividades del congreso y conocer esta disciplina, al señalar que cualquier persona interesada puede acercarse a las escuelas de Tigre Negro para tomar una clase de introducción.