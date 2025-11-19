$!Culiacán será sede del torneo ‘Titanes en el Pacífico’ de boxeo amateur

CULIACÁN._ Culiacán se prepara para recibir el torneo regional de boxeo amateur “Titanes en el Pacífico”, el cual se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, un evento que busca establecerse como una plataforma de realce para el deporte en Sinaloa. La conferencia de prensa, para anunciar el torneo, fue encabezada por Héctor Murillo, coordinador de torneo; José Alberto Beltrán, titular del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física; y Rodolfo López, parte del comité organizador del torneo.

La organización explicó que la decisión de organizar este evento surgió tras notar las bondades que ofrece Culiacán, en términos de infraestructura, para que el torneo esté a la altura de cualquier otro en el mundo. “Hemos tenido la fortuna de andar viajando por todos lados en los torneos a nivel nacional e internacional y nos damos cuenta de todas las bondades que tiene Sinaloa, más que nada Culiacán que es mi casa en cuestión, de poder competir con cualquier torneo que se haga en cualquier parte del mundo”, señaló Murillo. “Tenemos una infraestructura muy buena, que es el Parque Revolución ‘Juan S. Millán’, tenemos un equipo técnico de jueceo que está en buen nivel, que están bien preparados y tenemos la infraestructura hotelera, la infraestructura en cuestión de alimentación para todos los atletas que podemos competir”.

El torneo, en su etapa regional, tendrá como invitados a boxeadores de otros estados, como Nayarit, Nuevo León y Jalisco. El acceso al público será gratuito ya que la organización regalará 5 mil boletos foliados. Estos boletos servirán como un compromiso de asistencia y permitirán a los asistentes participar en varias rifas. “El boleto no es que sea necesario, los entregamos porque también nos sirve como una especie de compromiso de las personas que le estás entregando el boleto que sientan el compromiso, muchas veces invitas a alguien, ah simón, sí voy, pero no van”, recalcó. La fecha límite para el registro de peleadores es el domingo 23 de noviembre. Después de esta fecha, se empezarán a revisar los datos para confirmar si los atletas inscritos tienen rivales, ya que de lo contrario quedarán automáticamente fuera del torneo.