“Estábamos buscando regresar esa fecha del 30 de julio, pero no pudimos encontrar contrincante. Yo sé que ahora en el Top 5 no es tan fácil, ya no puedo pelear tantas veces como me llegó a pasar, ya es buscar peleas más inteligentes que me acerquen al título. Si me llaman mañana para pelear por el título yo firmo el contrato”, dijo Aldana en entrevista para la cadena ESPN.

Aldana sueña con la pelea del campeonato desde que venció el 10 de julio de 2021 a Ketlen Vieira en UFC 245 - entonces clasificada número 2 de la categoría - y tras un año sin pelear, quiere estar lista para cuando la llamada se presente.