Los golfistas Fernando Carrillo y Pablo Rosas cerraron con 144 y 145 golpes en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Cerca de 200 golfistas tomaron participación en la justa que fue de carácter benéfico a la Fundación FODEN (Formación y Desarrollo de la Niñez).

El torneo no contó con los hole in one, por lo que los autos últimos modelos no pudieron ser entregados.