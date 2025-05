MAZATLÁN._ María Lizárraga, Daniel Orihuela, Santiago Mercado y Daniel Gaxiola se ciñeron los primeros lugares del Primer Campeonato Municipal de Ajedrez Infantil y Juvenil Pacific Food Park.

El torneo contó con alrededor de 60 amantes al deporte ciencia repartidos en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 18.