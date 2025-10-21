Cupo completo en El Cid

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos...

AGRADECIMIENTO. – Por este conducto y en nombre del Comité Organizador del 9no. Torneo de Golf del Hospital Marina Mazatlán, vaya nuestro agradecimiento a los que hicieron posible su exitosa realización. Por partes...

En primer término, a los encargados de las diferentes áreas de El Cid Resorts ya que con sus atenciones y prontitud a las necesidades que se platearon por el aguacero que se nos vino el sábado 11, armaron una verdadera fiesta, de improviso, en su terraza contigua a la alberca, ya que trasladaron en tiempo récord las comidas que se ofrecerían en el campo a los jugadores participantes, para evitar que se perdieran. Y no sólo eso, armaron todo lo necesario para atender a los comensales al grado que todo fue perfecto...

Y el domingo que al final de cuentas se puso efectuar el evento, el campo estuvo en condiciones para jugarse, aunque muchos de los jugadores no terminaron ante el intenso calor que se sintió cuando amainó el agua y más o menos se aclaró el panorama...

Otro punto fue el de los patrocinadores que hicieron factible, con su apoyo económico, que se saliera adelante con los gastos en muy buen renglón, además de que se registraron 114 jugadores que cubrieron su cuota de inscripción.

Renglón aparte, las chicas voluntarias del Hospital Marina Mazatlán que, dirigidas por Elena y Beatriz, cumplieron como las buenas.

Por nuestra parte, agradecer la confianza que nos dieron para realizar el evento y dejamos todo listo para que el próximo año, ya lo anunciaremos oportunamente, se desarrolle la décima edición del torneo, en el mismo escenario y con similar gente, un abrazo y nos ponemos de pie para aplaudirlas.... Gracias pues a todos los que de una u otra manera nos apoyaron en el cumplimiento de nuestro cometido...

ANUAL DE EL CID. – Con número de alrededor de 240 jugadores se efectuará, como ya lo mencionamos, la edición número 51 del Torneo Anual Internacional de El Cid Resorts, programado del 3 al 9 de noviembre.

Este viernes, por cierto, se realizará la tradicional rueda de prensa, a la que se ha invitado a representantes de todos los medios de comunicación locales y convivir con los organizadores y patrocinadores en la información que se tendrá hasta esa fecha, sobre todo, en lo referente a novedades y el nivel de juego que se tendrá, desde luego, en los jugadores en categorías Campeonato y AA. Se tiene la seguridad de la presencia de 25 jugadores, hasta estos momentos, en esas categorías.

Hasta estos momentos, se tiene una certeza de la presencia de 209 jugadores, pero se tiene una larga lista de espera, se están depurando los registros para que los que hicieron reservación, cumplan con el pago o los que están en fila, lo hagan en cuanto se les llame.

Los premios que se otorgarán, así como los que se ponen en juego en los hole in one ya fueron dados a conocer, por lo que el interés fue creciendo y desde hace un mes se puso el letrero de “vendido” en la página de internet correspondiente.

Así pues, prácticamente se inician las actividades del festejo que congregará a más de 500 personas, entre jugadores e invitados, en nuestro puerto con una considerable derrama económica en los diferentes prestadores de servicios.

La cita para los medios es a las 9 de la mañana en la terraza de la alberca de casa club, este viernes.... Si a ti, compañero de prensa no te llegó la invitación, no te preocupes, acude y con gusto te atenderá el personal de servicio.

DUAL MEET. – Esta mañana, en el desarrollo de nuestra jugada con Sergio Escutia y Víctor Sánchez Maloff, surgió la idea de realizar un dual meet con los jugadores de Guamúchil a visita recíproca, que posiblemente se efectúe en el Campestre de Mazatlán por ahí del 15 de noviembre...

Haremos la invitación formal a nuestro amigo Alejandro Morales para que alborote la bitachera e iniciemos este tipo de festejo. Una interesante serie en el que se podrá a prueba la habilidad de los jugadores del campo de Guamúchil que no es muy mencionado pero que ya tiene 9 hoyos jugables...

¿Qué dices Alejandro?, ¿le entramos? Cuestión de que nos digan y ¿ A PEGARLE!...

Y hasta aquí, aquí le cortamos por esta semana, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...