D’Angelo Russell estaba llamado a ser uno de los nombres del mercado de agentes libres 2023 en la NBA. Quizá no tenga el potencial que antaño manifestó, pero resulta difícil encontrar a otro base capaz de lanzar al 40 por ciento en triples y rozar los 20 puntos por noche de manera más o menos regular.

Si algo dejó claro el último stint de D’Angelo en los Lakers es que las segundas partes no siempre son buenas. En este caso no fue ni buena ni mala, simplemente cumplió. El base fue de más a menos hasta diluirse por completo en los Playoffs, pasando de 17.4 puntos con un 41.4 por ciento en triples a 13.3 tantos en un pésimo 31 por ciento. Son datos que reflejan a la perfección el tipo de jugador que es Russell, alguien irregular y en quien no confiar en exceso.