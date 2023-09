No fue una prueba sencilla para la campeona en Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, pues su contrincante arrancó con cinco flechas consecutivas de calificación máxima. Pese a ello, Quintero vino de atrás para conseguir un tercer y quinto set de lanzamientos perfectos.

“Estoy muy contenta porque me estuve esforzando en las cuatro Copas del Mundo para llegar a este resultado. Me ganó el sentimiento porque vi a mi familia y a todos los mexicanos apoyándome. Le quiero dedicar esta medalla a Carlos Vaca, ex integrante de la selección mexicana”, declaró tras concluir su competencia.

En su camino al podio, la coahuilense superó 145-144 a la británica Ella Gibson, actual número uno del ranking mundial, en cuartos de final. Ya en semifinales, se topó con la danesa Tanja Gellenthien, quien tiró para 12 puntajes máximos de sus 15 flechas disponibles y se llevó el duelo 147-144.