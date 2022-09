Prescott, quien dijo que se someterá a una cirugía el lunes, describió la lesión como “mucho más limpia” de lo que podría haber sido. También hizo eco de la frustración de su entrenador y dueño con la lesión y la noche en general.

“Es muy decepcionante”, dijo Prescott. “Pero las lesiones ocurren. No necesariamente puedes controlarlo. Es desafortunado, obviamente perderé algo de tiempo, no estaré allí para mi equipo. Eso es lo que duele más que nada, especialmente después del comienzo que acabamos de hacer. Querer ser capaz de responder y no necesariamente tener esa oportunidad durante varias semanas. Sí, es desafortunado, pero haré lo que siempre he hecho cada vez que llegue la adversidad. Asumirlo de frente, dar lo mejor de mí, y estoy seguro saldré mejor de esta cosa”.

(Con información de NFL)