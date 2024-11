El próximo capítulo de la NFL de Daniel Jones ya tiene su escenario: Minnesota.

El ex mariscal de campo de los Giants planea firmar con el equipo de prácticas de los Vikings, informaron el miércoles Ian Rapoport y Tom Pelissero de NFL Network Insider y Cameron Wolfe de NFL Network.

El entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, confirmó más tarde el miércoles que Minnesota estaba trabajando para incorporar a Jones y agregó que el equipo esperaba que Jones llegara el viernes por la mañana.

“Es una buena incorporación a nuestra plantilla de mariscales de campo”, dijo O’Connell sobre Jones. “Siempre he sido un fanático. Me encanta, me gusta mucho la persona, el ser humano, su personalidad. Y luego, el jugador Daniel Jones, creo que tiene muchas cosas por delante que serán realmente buenas y de las que podremos ser parte personalmente. No veo la hora de trabajar con él”.

La incorporación de Jones a Minnesota tiene mucho sentido. No, no competirá por un puesto titular con los Vikings esta temporada (salvo que se lesione), pero se unirá a un equipo contendiente dirigido por un ex mariscal de campo como O’Connell, que tiene reputación de sacar el máximo provecho de sus mariscales de campo.

“El desarrollo de jugadores y de mariscales de campo es una de mis grandes pasiones”, dijo O’Connell. “Me encanta tener oportunidades de trabajar con chicos, sin importar en qué punto de su trayectoria como mariscal de campo se encuentren... En realidad, nuestro sistema está diseñado para intentar ayudar a los chicos a alcanzar su máximo potencial”.

Jones salió de la lista de waivers el lunes después de ser liberado por los Giants la semana pasada.

Aunque se incorpora inicialmente a través del equipo de prácticas, Jones tendrá la oportunidad de ganarse el puesto de suplente detrás de Darnold. Minnesota recibió un recordatorio de su falta de profundidad en la posición de mariscal de campo la semana pasada cuando Darnold pareció sufrir una lesión y fue reemplazado brevemente por Nick Mullens antes de regresar.

(Con información de NFL)